Все новости на карте

Минске задержали журналистов российского телеканала «Дождь». Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA журналиста Степана Путило.

На кадрах видно, как трое человек лежат лицом вниз на асфальте, потом их уводят люди в штатском. Мимо проезжает милицейская машина.

Ранее в Белоруссии задержали и депортировали на Украину журналистов телеканала «Настоящее время».