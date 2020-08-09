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Положили на асфальт: в Минске задержали журналистов «Дождя» 

Майк Габриелян и ещё 14 27 минут назад
В Минске задержаны корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Видео с задержанием появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как люди в штатском и в масках укладывают съемочную группу на асфальт. После этого журналистов увозят в неизвестном направлении.
Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова подтвердила факт задержания. Она рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
До этого другой кандидат в президенты — Лукашенко — откровенно поговорил с журналистами оппозиционного издания TUT.by на избирательном участке.

«Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить…и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени, и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого», — заявил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам.
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В мире , Видео , Криминал , СНГ , Николай Антипов , Василий Полонский , Владимир Роменский , Минск
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