На кадрах видно, как люди в штатском и в масках укладывают съемочную группу на асфальт. После этого журналистов увозят в неизвестном направлении.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова подтвердила факт задержания. Она рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

До этого другой кандидат в президенты — Лукашенко — откровенно поговорил с журналистами оппозиционного издания TUT.by на избирательном участке.

«Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить…и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени, и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого», — заявил он.