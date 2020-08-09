Выборы в Белоруссии: данные экзитполов

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Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные экзитпола, проведённого по заказу телекомпании «Мир».

Согласно этим данным, Светлана Тихановская получает 6,8% голосов, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзитпол, проголосовали 9,2% избирателей.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися после того, как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

По данным на 18:00 явка на выборы составила 79%.