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Экзитпол: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента 

RT на русском и ещё 7 17 минут назад
Выборы в Белоруссии: данные экзитполов
Фото: Reuters
Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах президента страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные экзитпола, проведённого по заказу телекомпании «Мир».
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Согласно этим данным, Светлана Тихановская получает 6,8% голосов, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзитпол, проголосовали 9,2% избирателей.
Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися после того, как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.
По данным на 18:00 явка на выборы составила 79%.
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