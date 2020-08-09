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ЦИК Белоруссии привел данные с закрытых участков 

ТК «Звезда» и ещё 15 1 час назад
ЦИК Белоруссии привел данные с закрытых участков
Фото: РИА Новости
По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, данные охватывают примерно 35,5 тысяч человек.
ЦИК Белоруссии огласил предварительные данные со всех закрытых участков для голосования. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов. Второе место занимает Светлана Тихановская, за которую свои голоса отдали 8% избирателей. И кандидат «против всех» получил 4% голосов. Такие данные прозвучали в эфире телеканала «Беларусь-1».
Ермошина пояснила, что данные касаются всех закрытых участков и охватывают примерно 35,5 тысяч человек. И эти данные очень показательные, поскольку касаются всех слоев населения.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. До 20.00 по местному времени граждане страны могли высказать свое мнение и принять участие в голосовании. По ранее приведенным данным exit poll, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов.
В общей сложности было открыто 5767 участков, 44 из которых были организованы в посольствах и генеральных консульствах Белоруссии в 36 странах. Также можно было проголосовать на закрытых участках, которые были открыты в воинских частях, больницах, домах отдыха и других организациях.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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