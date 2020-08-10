Стрельба по митингующим в Минске попала на видео 

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Стрельба по протестующим минувшей ночью в Минске попала на видео. Запись была опубликована в белорусском Telegram-канале Nexta.

На кадрах видно, как правоохранители стреляют в сторону граждан.

"Стреляют в мирных людей!" — говорится в сообщении под видео.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко , руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%.

В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.