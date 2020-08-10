Стрельба по митингующим в Минске попала на видео 

Стрельба по протестующим минувшей ночью в Минске попала на видео. Запись была опубликована в белорусском Telegram-канале Nexta.
На кадрах видно, как правоохранители стреляют в сторону граждан.
"Стреляют в мирных людей!" — говорится в сообщении под видео.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.