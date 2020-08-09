Известная актриса умерла на 101-м году жизни

Итальянские СМИ сообщили о смерти Франки Валери

В это воскресенье, 9 августа, пришла печальная новость из Италии . Известная актриса Франка Валери (настоящее имя Франка Мария Норза — прим.ред.) ушла из жизни в возрасте ста лет, сообщает La Stampa. Свой вековой юбилей итальянская актриса отметила 31 июля 2020 года.

Софи Лорен и Франка Валери в фильме "Знак венеры" кадр из фильма

Популярность к Франке Валери пришла после выхода дебютного кинофильма Федерико Феллини «Огни варьете», вышедший в широкий прокат в 1950 году. Франке удалось поработать со многими именитыми итальянскими режиссерами, такими как Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Попробовав себя на телевидении, Валери начала писать сценарии для сериалов. Известно, что, будучи поклонницей оперы, Франка Валери попробовала свои силы в режиссуре и поставила несколько классических оперных постановок. 8 мая 2020 года актриса стала лауреатом национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за выдающуюся карьеру в кинематографе.