Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известная итальянская актриса умерла на 101-м году жизни 

Passion.ru и ещё 3 45 минут назад
Известная актриса умерла на 101-м году жизни
Фото: Getty Images, кадр из фильма
Итальянские СМИ сообщили о смерти Франки Валери.
В это воскресенье, 9 августа, пришла печальная новость из Италии. Известная актриса Франка Валери (настоящее имя Франка Мария Норза — прим.ред.) ушла из жизни в возрасте ста лет, сообщает La Stampa. Свой вековой юбилей итальянская актриса отметила 31 июля 2020 года.
Софи Лорен и Франка Валери в фильме "Знак венеры" кадр из фильма
Популярность к Франке Валери пришла после выхода дебютного кинофильма Федерико Феллини «Огни варьете», вышедший в широкий прокат в 1950 году. Франке удалось поработать со многими именитыми итальянскими режиссерами, такими как Эдуардо Де Филиппо, Марио Моничелли, Дино Ризи. Попробовав себя на телевидении, Валери начала писать сценарии для сериалов. Известно, что, будучи поклонницей оперы, Франка Валери попробовала свои силы в режиссуре и поставила несколько классических оперных постановок. 8 мая 2020 года актриса стала лауреатом национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за выдающуюся карьеру в кинематографе.
Passion.ru: последние новости
34-летняя премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста 34-летняя премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста Королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения Королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения Названы мешающие побороть коронавирус ошибки, которые совершают все россияне Названы мешающие побороть коронавирус ошибки, которые совершают все россияне
Комментарии 2
В мире , Другое , Софи Лорен , Франка Валери , La Stampa , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране
04:35
ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране
В мире Политика
Удар тележкой: появилось видео драки в Москве
00:39
Удар тележкой: появилось видео драки в Москве
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение