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Актриса Франка Валери умерла в 100 лет 

Майк Габриелян и ещё 5 36 минут назад
Известная актриса умерла в 100 лет
Фото: wikipedia
Умерла знаменитая итальянская актриса Франка Валери. Она скончалась сегодня утром в своем доме в Риме, сообщает ANSA. Неделю назад, 31 июля, ей исполнилось 100 лет.

«Франка скончалась мирно, во сне, окруженная любовью всей семьи и друзей. Она до последнего дня сохраняла свою иронию. Это было её ключом к жизни», — сказала Стефания Бонфаделли, дочь актрисы.

Прощание с Валери состоится завтра. Похороны не будут публичными и пройдут «в строго частной форме». Родные заявили, что лучшим способом почтить память актрисы — не покупать цветы на похороны, а перечислить деньги в приют для собак, основанный ею.

«Тех, кто хочет отдать дань уважения цветами, мы просим сделать пожертвование в некоммерческий приют для брошенных собак, о котором мама очень заботилась», — сказала Стефания.

Президент Италии Серджио Маттарелла направил семье покойной соболезнования. Он назвал её многогранной и популярной актрисой, которая «навсегда останется в сердцах итальянцев».
Дебютом Франки в кинематографе стал кинофильм Федерико Феллини «Огни варьете» 1950 года.
Она также была занята в картинах «Герой нашего времени», «Знак Венеры», «Извините, займемся любовью?»
Актриса вела развлекательные шоу на итальянском телевидении, писала сценарии для телесериалов.
Комментарии 2
В мире , Другое , Рим
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