Известная актриса умерла в 100 лет

Умерла знаменитая итальянская актриса Франка Валери. Она скончалась сегодня утром в своем доме в Риме сообщает ANSA. Неделю назад, 31 июля, ей исполнилось 100 лет.

«Франка скончалась мирно, во сне, окруженная любовью всей семьи и друзей. Она до последнего дня сохраняла свою иронию. Это было её ключом к жизни», — сказала Стефания Бонфаделли, дочь актрисы.

Прощание с Валери состоится завтра. Похороны не будут публичными и пройдут «в строго частной форме». Родные заявили, что лучшим способом почтить память актрисы — не покупать цветы на похороны, а перечислить деньги в приют для собак, основанный ею.

«Тех, кто хочет отдать дань уважения цветами, мы просим сделать пожертвование в некоммерческий приют для брошенных собак, о котором мама очень заботилась», — сказала Стефания.

Президент Италии Серджио Маттарелла направил семье покойной соболезнования. Он назвал её многогранной и популярной актрисой, которая «навсегда останется в сердцах итальянцев».

Дебютом Франки в кинематографе стал кинофильм Федерико Феллини «Огни варьете» 1950 года.

Она также была занята в картинах «Герой нашего времени», «Знак Венеры», «Извините, займемся любовью?»

Актриса вела развлекательные шоу на итальянском телевидении, писала сценарии для телесериалов.