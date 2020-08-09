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В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва 

Lenta.ru и ещё 42 1 час назад
В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва
Фото: Reuters
Российские группировки МЧС завершили в Бейруте поиск живых людей после взрыва. Разбор завалов продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в воскресенье, 9 августа.

«Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются», — отметили там.

Уточняется, что власти Ливана не рассчитывают больше найти выживших пол завалами.
Первый самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту прибыл в аэропорт Бейрута вечером 5 августа.
Всего в зоне бедствия в городе работает более 100 человек, включая кинологов, психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и передвижной медицинский госпиталь МЧС России. При этом спасатели работают круглосуточно в три смены. В ведомстве допустили, что могут увеличить группировку МЧС России.
Взрыв в ливанской столице Бейрут 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
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Комментарии
В мире , Катастрофы , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Бейрут , Ливан
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