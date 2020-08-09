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Лукашенко пообещал всегда быть вместе с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
«Мы в одной лодке»: Лукашенко дал обещание России
Фото: ТАСС
Белоруссия всегда будет сотрудничать с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает «Интерфакс».

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — пообещал глава государства во время общения с журналистами в Минске.

Он заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора сказал ему: «Мы в одной лодке».
Лукашенко добавил, что у него нет проблем с вопросом, куда совершить первый визит после президентских выборов. «Нам не надо ничего демонстрировать. Мы будем сотрудничать со всеми», — заверил он.
9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Главным оппозиционным кандидатом является Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были допущены до выборов. Бабарико находится в СИЗО, Цепкало покинул страну, опасаясь преследования.
29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Минск заявил, что это бойцы ЧВК Вагнера, которые прибыли для организации массовых беспорядков в преддверии голосования.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ФСИН , Интерфакс , Минск
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