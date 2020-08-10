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Тихановская обратилась к гражданам Белоруссии 

Артём Кульша и ещё 19 15 минут назад
Протестующие граждане Белоруссии не должны провоцировать насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, а правоохранители должны помнить, что они — часть народа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает в первом туре с более чем 70% голосов, а Тихановская набирает 6,8-10,1% голосов.
После окончания голосования в некоторых городах Белоруссии начались акции протеста, вызванные его предварительными итогами. В Минске протестующие вступили в столкновения с сотрудниками ОМОН и подразделениями внутренних войск.
Правоохранители применили светошумовые гранаты и баллончики с перцовым газом. Некоторые протестующие были задержаны, некоторые — пострадали.

«Пожалуйста, остановите насилие», — обратилась Тихановская к своим сторонникам и сотрудникам правоохранительных органов.

Она попросила своих сторонников не давать правоохранителям повод к применению насилия, а милицейских и военных — помнить о том, что они являются частью народа. Также кандидатка выразила уверенность, что 10 августа Белоруссия станет новой страной, и надежду на то, что в ней будут исключительно хорошие новости.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , МВД
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