Протестующие граждане Белоруссии не должны провоцировать насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов , а правоохранители должны помнить, что они — часть народа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает в первом туре с более чем 70% голосов, а Тихановская набирает 6,8-10,1% голосов.

После окончания голосования в некоторых городах Белоруссии начались акции протеста, вызванные его предварительными итогами. В Минске протестующие вступили в столкновения с сотрудниками ОМОН и подразделениями внутренних войск.

Правоохранители применили светошумовые гранаты и баллончики с перцовым газом. Некоторые протестующие были задержаны, некоторые — пострадали.

«Пожалуйста, остановите насилие», — обратилась Тихановская к своим сторонникам и сотрудникам правоохранительных органов.

Она попросила своих сторонников не давать правоохранителям повод к применению насилия, а милицейских и военных — помнить о том, что они являются частью народа. Также кандидатка выразила уверенность, что 10 августа Белоруссия станет новой страной, и надежду на то, что в ней будут исключительно хорошие новости.