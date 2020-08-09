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Белорусы требуют продлить время голосования в Варшаве и Киеве 

News.ru и ещё 5 51 минуту назад
Белорусы требуют продлить время голосования в Варшаве и Киеве
Фото: РИА Новости
Не успевшие проголосовать на выборах президента Белоруссии граждане республики, которые находятся на Украине и в Польше требуют продлить работу избирательного участка.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, несколько сотен человек не уходят от здания посольства в Варшаве. Проголосовать они не успеют из-за того, что на участок в посольство пропускают только по одному человеку.
Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел посол, чтобы продлили время голосования или ускорили процесс.

«Верим — можем — победим», «позор», — кричат белорусские избиратели.

На участке, по их слова есть только одна кабинка и одна урна для голосования. На входе в диппредставительство у белорусов проверяют документы, а после предлагают продезинфицировать руки.
Из-за этого для того, чтобы проголосовать у одного человека ранее зарегистрированного в списке избирателей уходит две минуты, а у незарегистрированных — до 10 минут.
Белорусы не успевшие проголосовать в Киеве и вовсе начали митинговать у посольства своей страны и требовать вновь открыть участок. Они требуют выхода посла, но здание не работает в связи с окончанием рабочего дня. Участники митинга скандируют «Выходи», а также периодически включают песню Виктора Цоя «Перемен». Они держат флаги Белоруссии, а также плакаты.
Диппредставительство Белоруссии в Киеве усилило охрану несколькими десятками полицейских, а протестующие решили продолжить акцию на Майдан. В понедельник они пообещали снова вернуться к посольству.
9 августа в Белоруссии состоялись очередные выборы президента. Участки для голосования закрылись в 20:00 (Совпадает с мск. — Прим. NEWS.ru).
Президентские выборы проходят в стране 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%. Выборы президента в республике завершены, явка на них была рекордной, а ЦИК сообщала о нехватке избирательных бюллетеней и не только из-за их сознательной порчи
Как писал NEWS.ru, ранее в посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
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Комментарии
В мире , Виктор Цой , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Варшава , Киев
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