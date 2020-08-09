Лукашенко заговорил о гражданской войне

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Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну 

RT на русском и ещё 3 29 минут назад
Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после президентских выборов, заявил действующий лидер республики Александр Лукашенко.
Лукашенко сделал свой выбор

«Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также заверил, что обстановка в стране в период проведения президентских выборов не выйдет из-под контроля.

«Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», — добавил он.

В июне Лукашенко заявил, что не допустит в Белоруссии «майданов» перед выборами главы государства.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко
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