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Зеленский пообещал не вмешиваться в американские выборы 

РИА Новости 2 часа назад
Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы в США
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не позволит себе вмешательство в выборы других государств, в частности, в США, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что российские власти пытаются очернить кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, считая его представителем "антироссийского истеблишмента", и поддержать президента США Дональда Трампа. В качестве примера он привел "пророссийского украинского парламентария" Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет заявления о коррупции — в том числе посредством обнародования просочившихся телефонных звонков — чтобы "подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию". РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, называя их абсолютно голословными и заявляя, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

"Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

По его мнению, украинским гражданам лучше воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.

"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", — добавил президент.

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Комментарии
В мире , США , Украина , Андрей Деркач , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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