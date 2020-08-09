Германия окажет Бейруту помощь в размере €10 млн

Германия предоставит Ливану €10 млн в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута . Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии донорской конференции по Ливану.

"Жители Бейрута нуждаются в нашей помощи", — отметил министр. По его словам, сегодняшняя конференция "является важным сигналом, в первую очередь для тех, кого непосредственно затронула беда". "Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные €10 млн", — сообщил Маас.

Одновременно глава МИД ФРГ напомнил, что Ливан уже перед катастрофой столкнулся с серьезными вызовами. "Без реформ не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности", — предупредил он. Катастрофа "может быть поводом для нового начала", полагает Маас.

Министр призвал правительство Ливана обеспечить расследование причин взрыва и действовать на основе транспарентности. По его мнению, только так оно сможет вернуть доверие граждан своей страны.