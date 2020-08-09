Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия предоставит Ливану €10 млн для устранения последствий взрыва в Бейруте 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Германия окажет Бейруту помощь в размере €10 млн
Фото: globallookpress.com
Германия предоставит Ливану €10 млн в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии донорской конференции по Ливану.

"Жители Бейрута нуждаются в нашей помощи", — отметил министр. По его словам, сегодняшняя конференция "является важным сигналом, в первую очередь для тех, кого непосредственно затронула беда". "Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные €10 млн", — сообщил Маас.

Одновременно глава МИД ФРГ напомнил, что Ливан уже перед катастрофой столкнулся с серьезными вызовами. "Без реформ не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности", — предупредил он. Катастрофа "может быть поводом для нового начала", полагает Маас.
Министр призвал правительство Ливана обеспечить расследование причин взрыва и действовать на основе транспарентности. По его мнению, только так оно сможет вернуть доверие граждан своей страны.
ТАСС: последние новости
В Минске наблюдаются проблемы с интернетом В Минске наблюдаются проблемы с интернетом Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии В Пентагоне заявили, что пока не знают точной причины взрыва в Бейруте В Пентагоне заявили, что пока не знают точной причины взрыва в Бейруте
Комментарии
В мире , МИД , Бейрут , Германия , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Пока вы не уснули: скандал с россиянами получил неожиданный поворот
Пока вы не уснули: скандал с россиянами получил неожиданный поворот
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Лукашенко заговорил о гражданской войне
04:35
Лукашенко заговорил о гражданской войне
В мире Политика
Миллионы американцев заболели COVID-19
00:57
Миллионы американцев заболели COVID-19
В мире США
В Бейруте образовалась воронка глубиной 43 м
01:04
В Бейруте образовалась воронка глубиной 43 м
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение