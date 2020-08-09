Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ближе к границам РФ»: США объяснили перегруппировку войск 

Майк Габриелян 37 минут назад
США перебрасывают войска к границе с РФ
Фото: Reuters
США перегруппируют войска в Европе, чтобы нарастить военное присутствие у границ России и усилить «сдерживание» Москвы. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передаёт ТАСС.

«Мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — сказал глава Пентагона.

Он отметил, что эта тенденция началась давно, а решение президента Трампа о выводе значительной части американских военных из ФРГ ускорило процесс.
По словам Эспера, Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.
Министр обороны также напомнил о требовании Вашингтона, чтобы все страны НАТО в кратчайшие сроки довели оборонные расходы до 2% ВВП.

«Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным. Если мы действительно намерены противостоять россиянам, то придется выполнять взятые на себя обязательства», — подытожил министр обороны США.

Ранее Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге НАТО. Частью этой стратегии стал вывод из Германии 11,9 тысяч американских военнослужащих и передислокация их в другие страны Европы.
Дрейф НАТО в сторону российских границ начался в 90-х годах, сразу после того как СССР и Россия добровольно и за свой счет вывели войска из восточноевропейских стран. На месте дислокаций российских групп войск в Германии, ЧССР, ПНР, Венгрии и др. немедленно возникли базы НАТО. Более того, в НАТО вступили и прибалтийские республики. Таким образом, войска альянса находятся теперь в 130 км от Петербурга — в Эстонии.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что откровенно враждебное поведение атлантического блока вынуждает «принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности» России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал западную политику «сдерживания и диалога».
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Комментарии 762
В мире , Армия , Политика , Марк Эспер , Андрей Келин , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Миллионы американцев заболели COVID-19
00:57
Миллионы американцев заболели COVID-19
В мире США
В Бейруте образовалась воронка глубиной 43 м
01:04
В Бейруте образовалась воронка глубиной 43 м
Происшествия Катастрофы
Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема
04:34
Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение