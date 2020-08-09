США перебрасывают войска к границе с РФ

«Мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России», — сказал глава Пентагона.

Он отметил, что эта тенденция началась давно, а решение президента Трампа о выводе значительной части американских военных из ФРГ ускорило процесс.

По словам Эспера, Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.

Министр обороны также напомнил о требовании Вашингтона, чтобы все страны НАТО в кратчайшие сроки довели оборонные расходы до 2% ВВП.

«Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным. Если мы действительно намерены противостоять россиянам, то придется выполнять взятые на себя обязательства», — подытожил министр обороны США.

Ранее Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге НАТО. Частью этой стратегии стал вывод из Германии 11,9 тысяч американских военнослужащих и передислокация их в другие страны Европы.

Дрейф НАТО в сторону российских границ начался в 90-х годах, сразу после того как СССР и Россия добровольно и за свой счет вывели войска из восточноевропейских стран. На месте дислокаций российских групп войск в Германии, ЧССР, ПНР, Венгрии и др. немедленно возникли базы НАТО. Более того, в НАТО вступили и прибалтийские республики. Таким образом, войска альянса находятся теперь в 130 км от Петербурга — в Эстонии.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что откровенно враждебное поведение атлантического блока вынуждает «принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности» России.