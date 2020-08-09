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Politico: Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Трамп повздорил с ключевым спонсором республиканцев
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп повздорил с крупнейшим спонсором Республиканской партии 87-летним мультимиллиардером Шелдоном Адельсоном в преддверии запланированных на ноябрь президентских выборов. Как сообщила в субботу газета Politico, американский лидер упрекнул бизнесмена в том, что он тратит слишком мало средств на его поддержку.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Адельсон позвонил президенту, чтобы обсудить меры администрации по стимулированию экономики в условиях пандемии, однако американский лидер сменил тему разговора, спросив Адельсона, почему тот не делает больше для его предвыборной кампании. Один из источников газеты отметил, что Трамп, вероятно, не знал, как Адельсон, пожертвовавший за годы десятки миллионов долларов на усилия, направленные на поддержку Трампа, уже ему помог.
После звонка представители Республиканской партии были обеспокоены тем, что хозяин Белого дома в преддверии выборов мог настроить против себя одного из своих главных спонсоров. Однако лица, близкие к Адельсону, отметили, что пока не ясно, может ли произошедшее привести к тому, что бизнесмен передумает финансировать предвыборную кампанию Трампа.
Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент Джозеф Байден, от республиканцев — Трамп.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Латинская Америка , Шелдон Адельсон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , США
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