Критик Tesla подал в суд на Илона Маска 

Против основателя Tesla Илона Маска подан иск о клевете, сообщают СМИ.

Иск подал Рандип Хоти, известный в интернете своей критикой в адрес Tesla, пишет Los Angeles Times.

Как пояснил критик Tesla, Маск заявлял, что Хоти «едва не убил» сотрудника компании. Хоти пожаловался, что после этого в Twitter его стали называть убийцей, террористом и маньяком.

Tesla уже просила запретительный судебный приказ против Хоти из-за двух инцидентов. В первом из них у Хоти произошел конфликт с охраной в центре продаж Tesla, во втором он опубликовал снимок машины Tesla, которая тогда еще тестировалась, пишет Straits Times.

По версии Tesla, Хоти ударил охранника своей машиной, а также опасно свернул в сторону автомобиля, который проходил тестирование. Суд затребовал видео инцидентов и Tesla отказалась от иска.

Сам Хоти считает инциденты «безобидными».