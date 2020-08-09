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Критик Tesla подал в суд на Илона Маска 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Критик Tesla подал в суд на Илона Маска
Фото: Reuters
Против основателя Tesla Илона Маска подан иск о клевете, сообщают СМИ.
Иск подал Рандип Хоти, известный в интернете своей критикой в адрес Tesla, пишет Los Angeles Times.
Как пояснил критик Tesla, Маск заявлял, что Хоти «едва не убил» сотрудника компании. Хоти пожаловался, что после этого в Twitter его стали называть убийцей, террористом и маньяком.
Tesla уже просила запретительный судебный приказ против Хоти из-за двух инцидентов. В первом из них у Хоти произошел конфликт с охраной в центре продаж Tesla, во втором он опубликовал снимок машины Tesla, которая тогда еще тестировалась, пишет Straits Times.
По версии Tesla, Хоти ударил охранника своей машиной, а также опасно свернул в сторону автомобиля, который проходил тестирование. Суд затребовал видео инцидентов и Tesla отказалась от иска.
Сам Хоти считает инциденты «безобидными».
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