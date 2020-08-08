Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демонстранты в Бейруте назвали свои требования 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Демонстранты в Бейруте назвали свои требования
Фото: РИА Новости
Митингующие в Бейруте пробрались в здание министерства и энергетики, где потребовали отставки президента Ливана и других лиц с руководящих должностей.

«Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба», — цитирует ТАСС одного из демонстрантов.

Он заявил, что в стране всем руководит «мафия и шиитская партия »Хезболлах».

«Ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами и теми, кто виновен в трагедии, вызванной взрывом 4 августа в морском порту Бейрута», — заявил протестующий.

Ранее премьер ливана Хасан Диаб, обращаясь к жителям страны на фоне беспорядков, объявил о досрочных парламентских выборах.
Протестующие в Бейруте уже заняли здание министерства иностранных дел Ливана, часть протестующих устроила символическую «казнь» политических лидеров страны. Позднее начался штурм двух других министерств.
Антиправительственный митинг в Бейруте начался в субботу в 16.00, демонстранты столкнулись у здания парламента в центре города с полицейскими. Сообщается, что в ходе беспорядков погиб один правоохранитель.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Военные подключились к задержаниям участников «велопробега солидарности» в Минске Военные подключились к задержаниям участников «велопробега солидарности» в Минске Киев решил приостановить работу КПП на границе с Крымом Киев решил приостановить работу КПП на границе с Крымом Военные отбили здание МИД Ливана у демонстрантов в Бейруте Военные отбили здание МИД Ливана у демонстрантов в Бейруте
Комментарии
В мире , Хасан Диаб , Хезболла , ИТАР-ТАСС , Бейрут , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Лукашенко в панике ищет объяснения
Лукашенко в панике ищет объяснения
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Привезший в Бейрут селитру капитан рассказал об обмане
Привезший в Бейрут селитру капитан рассказал об обмане
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение