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СМИ: причиной разрушительного взрыва в Бейруте могли стать фейерверки 

ТК «Звезда» и ещё 12 31 минуту назад
Названа новая причина страшного взрыва в Бейруте
Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress
Один из бывших рабочих порта, ставшего центром взрыва, рассказал, что в его ангаре долгое время хранилась пиротехника.
Один из бывших рабочих порта в Бейруте сообщил о фактах, которые могут сыграть ключевую роль в исследовании всех обстоятельств страшного взрыва, прогремевшего недавно в ливанской столице.
По заявлению Юсуфа Шехади, в порту, ставшем центром взрыва, мешки с фейерверками хранились вместе с взрывоопасной селитрой аммония. Притом, количество фейерверков в ангаре исчислялось десятками упаковок, а количество мощного химического соединения — тоннами.
Шехади, эмигрировавший в Канаду в марте этого года, сказал The Guardian, что военные приказали ему хранить 2750 тонн химического вещества на складе №12.
Фейерверки же оказались в помещении после конфискации, произведенной на таможне еще в 2009-2010-х годах.

«На складе №12 было от 30 до 40 нейлоновых пакетов с фейерверками», — отметил бывший рабочий, добавив, что лично ему казалось, что их доставляют на вилочном погрузчике.

Он также отметил, что в ангаре была высокая влажность, подчеркнув, что пытался жаловаться на происходящее.

«Это была катастрофа, ожидающая своего часа», — заключил Шехади.

Таможня также регулярно обращала внимание на опасность хранения химикатов в такой близости от домов людей, однако армия отказывалась перевезти нитрат аммония.
Бывший работник порта рассказал, что, по словам его коллег, рабочие пытались починить ворота возле склада № 12 с помощью электрического инструмента за полчаса до взрыва. По его предположению, именно проведение этих работ могло стать причиной трагедии.
Ранее определенные специалисты, занявшиеся изучением произошедшего в ливанской столице, указали на тот факт, что сам процесс взрыва имел специфические особенности, характерные для взрывов пиротехники. Так, в качестве примера в Associated Press некоторые эксперты привели раздававшиеся звуки, схожие с хлопками, свист и выходящие из пламени искры.
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Комментарии 27
В мире , Происшествия , The Guardian , Associated Press , Бейрут
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