В порту Бейрута десятки контейнеров с фейерверками хранились в том же ангаре, что и тысячи тонн аммиачной селитры. Возможно, это стало решающим фактором и спровоцировало взрыв. Такую версию приводит The Guardian со ссылкой на бывшего портового рабочего и другие источники.

Бывший портовый рабочий Юсуф Шехади заявил изданию, что ливанские военные разместили опасные химикаты на складе №12 в порту, несмотря на неоднократные протесты других госструктур — в частности, таможни.

«Мы годами жаловались на это. Но военные всё время говорили, что им больше негде разместить этот груз. Каждый хотел быть начальником, и никто не хотел принимать реальное решение», — сказал Шехади, работавший в порту Бейрута до эмиграции в Канаду в марте этого года.

По словам Шехади, на том же складе находилось несколько крупных пакетов с фейерверками, которые таможня конфисковала в 2009-10 годах. Он лично видел, как их привезли на погрузчике.

«На складе №12 было от 30 до 40 нейлоновых пакетов с фейерверками. Я жаловался на это. Это было небезопасно. Там была высокая влажность. Катастрофа ждала своего часа», — сказал он.

Бывший работник порта рассказал также, что рабочие чинили ворота возле склада № 12 с помощью электрического инструмента за полчаса до взрыва. Эти ремонтные работы могли привести к трагедии.

Между тем, власти Ливана не спешат с вводами. Президент страны Мишель Наим Аун заявил, что причина взрыва до сих пор неясна. Он не исключил возможность атаки на порт со стороны враждебных сил.

«Причина еще не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства. использование ракеты, бомбы или других средств».

По оценкам ливанского Красного Креста , десятки людей всё еще могут быть погребены под обломками зданий в порту.