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Премьер Ливана озвучил причины взрыва в порту Бейрута 

Российская Газета и ещё 11 1 час назад
Премьер Ливана озвучил причины взрыва в порту Бейрута
Фото: РИА Новости
Расследование взрыва селитры в порту Бейрута не будет долгим, заявил премьер Ливана Хасан Диаб. "Оно позволит выяснить все детали произошедшего, виновные будут найдены. Инцидент 4 августа стал результатом коррупции", — подчеркнул политик.
Ливанский премьер обратился к протестующим и призвал к поиску путей для выхода из кризиса.

"Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов", — цитирует политика портал skynewsarabia.

Между тем в центре Бейрута ситуация вышла из-под контроля силовиков. В столкновении с демонстрантами погиб полицейский. Сообщается о 230 пострадавших, число которых быстро растет. Поступает информация о попытках протестующих взять штурмом здания министерств экономики, а также окружающей среды. Перед зданием парламента возник пожар.
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В мире , Африка , Катастрофы , Происшествия , Хасан Диаб , Бейрут , Ливан
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