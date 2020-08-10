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Протестующие в США устроили марш и подожгли здание полиции 

Lenta.ru и ещё 8 59 минут назад
Протестующие в Портленде (штат Орегон в США) устроили марш до здания полицейской ассоциации и подожгли его. Об этом сообщает The Oregonian.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Милитарист», сняли колонну демонстрантов, за которой следуют полицейские. На кадрах виден дым.
Участники марша пришли к зданию полицейской ассоциации, ворвались внутрь и устроили крупный пожар. Сотрудники правоохранительных органов использовали светошумовые гранаты и дымовые шашки, чтобы разогнать толпу. Однако ночью большинство людей разошлись сами. Полиция заявила, что во время попыток оттеснить толпу пострадали три офицера.
В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
На фоне протестов президент США Дональд Трамп решил подписать исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты использовать современные стандарты в области применения силы. Планируется также укрепить сотрудничество между правоохранительными органами и социальными службами. Социальные работники будут привлекаться к работе над делами, связанными с наркозависимыми и бездомными.
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В мире , Видео , Пожары , Дональд Трамп , МВД , США
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