Столкновения в Бейруте: пострадали свыше 700 человек

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Во время беспорядков в ливанской столице Бейруте пострадали сотни жителей. Как передает телеканал «Аль-Джазира», насчитывается 728 пострадавших. Ранее прошла информация об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов

Сообщается, что к настоящему времени военным удалось взять под контроль центр города, от протестующих освобождены все правительственные здания.

Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что в центре Бейрута начались столкновения. Спецназ открыл огонь, чтобы разогнать протестующих, которые начали захватывать правительственные здания.