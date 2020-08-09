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Столкновения в Бейруте: пострадало свыше 700 человек 

Свободная пресса и ещё 25 17 минут назад
Столкновения в Бейруте: пострадали свыше 700 человек
Фото: РИА Новости
Во время беспорядков в ливанской столице Бейруте пострадали сотни жителей. Как передает телеканал «Аль-Джазира», насчитывается 728 пострадавших. Ранее прошла информация об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов.
Сообщается, что к настоящему времени военным удалось взять под контроль центр города, от протестующих освобождены все правительственные здания.
Ранее «Свободная пресса» сообщала новость о том, что в центре Бейрута начались столкновения. Спецназ открыл огонь, чтобы разогнать протестующих, которые начали захватывать правительственные здания.
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В мире , Происшествия , МВД , Бейрут
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