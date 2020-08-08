Спецназ открыл огонь: в Бейруте запахло революцией 

В центре Бейрута спецназ открыл огонь, чтобы разогнать протестующих. В результате столкновений пострадали более ста человек, сообщает РИА Новости.

Сегодня протестующие ворвались в здание МИД Ливана , расположенное в районе Ашрафия, и подняли там плакаты со словами «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции». После этого здание блокировали бойцы ливанской армии. Очевидцы говорят, что слышат непрекращающуюся стрельбу.

В Бейруте неспокойно с утра субботы. Тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые дубинки против активистов, которые пытались через бетонные заграждения прорваться к парламентскому дворцу на площади Этуаль. После этого власти задействовали армию.

Организаторы акций говорят, что власти ответственны за экономические и политические проблемы в стране, а также за взрыв, произошедший 4 августа в порту Бейрута.

Эта катастрофа унесла жизни более 150 человек, около 6 тысяч получили ранения.

Русскоязычная жительница Бейрута Екатерина рассказала Business FM, что после взрыва власти впали в непонятный ступор и не справляются с ситуацией.

«Со стороны властей неразбериха, и я даже не знаю, как это назвать. Люди ждали, сколько дней уже прошло, три дня, все ждали, все надеялись, что вот-вот что-то начнут делать. Но единственное, что молодежь, сами жители неравнодушные со всего Ливана съезжаются в Бейрут с метлами, с лопатами улицы расчищать… Людей очень много, которые помогают, но от правительства помощи никакой абсолютно», — заявила она.

Эксперты говорят, что катастрофические события в Ливане стали триггером для того, чтобы протесты вылились наружу. При этом многие недоумевают, почему властине могут взять ситуацию под контроль, поскольку гуманитарную помощь им предложил весь мир — в стране работают спасатели и медики из Франции, Италии. России. Турция предложила отстроить разрушенный порт заново, поддержку готовы оказать также Израиль и США.