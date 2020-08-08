Запахло революцией: взорванный Бейрут накрыла волна беспорядков

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Более 100 человек пострадали в ходе беспорядков в ливанском Бейруте . Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Красного креста.

#Beirut Protest: 28 people have been transported to nearby hospitals. 102 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/FWIJ7hMVwn— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020

В организации уточнили, что 28 пострадавших доставили в больницы, еще 102 раненым оказывают помощь на месте.

По данным РИА Новости, протестующие ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана, расположенное в районе Ашрафия, и подняли там плакаты со словами «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции».