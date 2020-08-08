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Более 100 человек пострадали из-за беспорядков в Бейруте 

Lenta.ru 32 минуты назад
Запахло революцией: взорванный Бейрут накрыла волна беспорядков
Фото: Reuters
Более 100 человек пострадали в ходе беспорядков в ливанском Бейруте. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Красного креста.
В организации уточнили, что 28 пострадавших доставили в больницы, еще 102 раненым оказывают помощь на месте.
В Бейруте введено чрезвычайное положение
По данным РИА Новости, протестующие ворвались в здание министерства иностранных дел Ливана, расположенное в районе Ашрафия, и подняли там плакаты со словами «Бейрут — демилитаризованный город» и «Столица революции».
Тысячи людей вышли на митинг с требованием к правительству подать в отставку. На месте столкновений столкновений работают сотрудники Красного креста и Гражданской обороны.
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В мире , Международный комитет Красного Креста , Бейрут
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