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Участники беспорядков в Бейруте ворвались в четвертое министерство 

Lenta.ru и ещё 34 55 минут назад
Демонстранты в Бейруте ворвались в четвертое министерство
Фото: Reuters
Участники беспорядков в Бейруте ворвались в здание министерства энергетики Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что это уже четвертое ведомство, которое штурмуют протестующие. Ранее они зашли в здания министерств иностранных дел, экономики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана.
По последним данным, опубликованным в Twitter-аккаунте Красного креста, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали свыше 230 человек. Более 60 из них доставлены в больницы.
Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.
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Комментарии
В мире , Пожары , Происшествия , Международный комитет Красного Креста , Бейрут , Ливан
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