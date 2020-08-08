Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя 

RT на русском 28 минут назад
В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

«Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу», — сообщила Красулина.

Ранее Мороз рассказала, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД «для беседы» о недопустимости массовых беспорядков.
Также сообщалось, что в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука, а также его супругу.
Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
RT на русском: последние новости
Предсказавший победу Трампа профессор высказался о выборах в США Предсказавший победу Трампа профессор высказался о выборах в США В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя Лавров и глава МИД ФРГ встретятся в России 11 августа Лавров и глава МИД ФРГ встретятся в России 11 августа
В мире , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Панин развелся и получил вид на жительство
Панин развелся и получил вид на жительство
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение