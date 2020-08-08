В штабе Тихановской сообщили о задержании его руководителя 

Правоохранительные органы задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.
«Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу», — сообщила Красулина.
Ранее Мороз рассказала, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД «для беседы» о недопустимости массовых беспорядков.
Также сообщалось, что в Минске задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука, а также его супругу.
Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.