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Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии отключали из-за границы 

RT на русском и ещё 24 21 минуту назад
Лукашенко объяснил отсутствие интернета в Белоруссии
Фото: ТАСС
Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, это не является инициативой властей. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, специалисты в настоящее время разбираются, откуда идёт эта блокировка.

«Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что страну пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».
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В мире , Политика , СНГ , Сергей Лебедев , Александр Лукашенко
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