Лукашенко объяснил отсутствие интернета в Белоруссии

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«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, специалисты в настоящее время разбираются, откуда идёт эта блокировка.

«Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что страну пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».