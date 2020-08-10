Лукашенко объяснил отсутствие интернета в Белоруссии

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, это не является инициативой властей. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
«Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения», — цитирует БЕЛТА главу государства.
По его словам, специалисты в настоящее время разбираются, откуда идёт эта блокировка.
«Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — отметил Лукашенко.
Он добавил, что страну пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».