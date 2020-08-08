Пересмотр границ: как державы делят Средиземноморье 

Турция не признает подписанное Египтом Грецией соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Афины не скрывают, что пошли на этот шаг в ответ на подписанный Анкарой и Правительством национального согласия Ливии меморандум о взаимопонимании по морским зонам. Соглашения противоречат друг другу — стороны претендуют на одни и те же воды. Вопрос состоит в том, как участники теперь будут отстаивать свои границы.

6 августа Египет и Греция подписали соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны в Средиземном море. Объявление было сделано в четверг во время пресс-конференции глав МИД Греции и Египта Никоса Дендиаса и Самеха Шукри.

Этот документ позволяет Афинам и Каиру получить максимальную выгоду от добычи нефти и газа в Средиземном море.

«Это соглашение позволяет обеим странам двигаться вперед в максимальном использовании ресурсов, имеющихся в исключительной экономической зоне, особенно многообещающих запасов нефти и газа», — сказал Шукри.

Его греческий коллега, предупреждая реакцию других мировых игроков, заявил, что соглашение полностью соответствует международному праву.

«Соглашение с Египтом находится в рамках международного права, уважает все концепции международного и морского права, а также добрососедские отношения и способствует безопасности и стабильности в регионе», — сказал Дендиас.

Соглашение Греции и Египта стало ответом на попытки Турции заявить о своих правах в регионе. Для этого Анкара вступила во внутриливийский конфликт между Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Саррарджем и Ливийской национальной армией (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

В конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж утвердили подписанный в ноябре меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопонимании по морским зонам.

Согласно документу, Турция в любой момент может ввести в Ливию войска, если об этом попросит Саррадж. Анкара направила в страну дополнительное вооружение и военных советников несмотря на введенное на Берлинской конференции эмбарго на поставки вооружения в Ливию.

Участие Турции действительно изменило расстановку сил. 4 июня бойцы ПНС вернули контроль над Триполи, а за день до этого правительственная армия после 14 месяцев боев выбила из столичного аэропорта отряды Хафтара. Затем Анкара обратила внимание на свои выгоды от подписанного соглашения.

Между Турцией и Ливией находится греческий остров Крит. Меморандум о взаимопонимании по морским зонам проводит вертикальную линию через Средиземное море, нарушая планы Греции, Кипра и Израиля на разведку месторождений нефти и газа.

Из соглашений Турции с Ливией и Греции с Египтом выходит, что стороны заявляют свои права на одни и те же воды.

Запасы природного газа в регионе оцениваются в сумме около 122 трлн куб. м, — на столь богатые ресурсы претендуют Греция, Кипр, Израиль, Турция, Ливия и Египет (по меньшей мере). Кроме того, представленная Турцией карта не признает право на шельф за греческими островами.

Анкара уже долгое время испытывает обиду из-за того, что ресурсы в Средиземном море поделили без нее. Первые нефтегазовые месторождения были обнаружены в Восточном Средиземноморье в 2009 году. Уже через год появился «Энергетический треугольник» — альянс Греции, Кипра и Израиля, созданный для сотрудничества в разведке природного газа на шельфовых месторождениях Средиземного моря.

Голос Турции, заявляющей свои права в связи с ее претензиями на северную часть Кипра, игнорировался из-за ее сложных отношений с большинством заинтересованных игроков.

EastMed воспринимается Турцией как прямой конкурент «Турецкого потока».

Ускорение процедуры заключения соглашения по строительству газопровода стало ответом на меморандум Турции и Ливии. Газопровод может пройти между Кипром и Грецией — в меморандуме Турция объявила эту территорию своей морской зоной.

Тем временем, Анкара вовсю проводила бурение на нефть и газ в водах восточного Средиземноморья. Ситуация продолжала усугубляться. 9 июня соглашение о разграничении морских зон подписали Греция и Италия. Вскоре Египет заявил, что запланированная Турцией разведка потенциально может затронуть воды, исключительные права на которые принадлежат Каиру.

Греция открыто заявляет, что соглашение с Египтом было подписано в ответ на действия Турции и ее меморандум с Ливией.

«После подписания нашего соглашения несуществующий меморандум между Турцией и Ливией оказался там, где он и был с первого момента: в мусорной корзине», — заявил глава МИД Греции.

Анкара, впрочем, уже заявила, что не признает соглашение Афин и Каира.

«Между Грецией и Египтом не существует морской границы, — утверждается в заявлении МИД Турции. — Соглашение о так называемой демаркации морских границ, которое было подписано сегодня, для нас недействительно Оговоренная в соглашении территория находится на турецком континентальном шельфе, о чем было сообщено ООН».

«Нет никаких сомнений в том, что Турция не допустит какой-либо деятельности в этой области и продолжит решительно защищать законные права и интересы нашей страны и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении.

Конечно, соглашения по морским зонам, настолько противоречащие друг другу, усложняют и без того запутанную и напряженную ситуацию в регионе. Однако как это будет реализовываться на практике и к чему приведет — неизвестно, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев

«Вообще на бумаге можно сейчас договориться о чем угодно. Главный вопрос, смогут ли договаривающиеся стороны или подписанты обеспечить реализацию этого решения в том числе военным путем?», — отмечает эксперт.

Из Греции, впрочем, уже доносятся намеки на более решительные методы решения проблемы.

«В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением — это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой — позаботиться об усилении сдерживающей составляющей вооруженных сил», — заявлял глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос в июне.

Афины поднимали вопрос поведения Турции в ходе заседания министров обороны стран НАТО , однако перспективы реальной защиты прописанных в соглашении границ Юрий Мавашев не верит.