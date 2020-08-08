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Советники Трампа испугались войны с КНДР и Ираном 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
Трамп непредсказуем: в США испугались новой войны
Фото: Reuters
Советники президента США Дональда Трампа отказывались давать ему военные советы, испугавших реальных конфликтов с КНДР и Ираном. Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в своей книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир», говорится на сайте телеканала.
Скиутто пишет, что отношения Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном всегда были напряженными, однако в 2017 году они сильно обострились, и тогда среди сотрудников администрации президента США возник реальный страх.

«Раньше мы думали, что Ким Чен Ын непредсказуем. Теперь у нас непредсказуемым стал Трамп», — рассказал бывший спецпредставитель президента по делам КНДР Джозеф Юн.

Также журналист CNN сообщил, что в 2019 году советники американского лидера говорили своим партнерам на Ближнем Востоке о невозможности предугадать действия Трампа. Как заявил экс-помощник министра обороны США Мик Малрой, президент мог принять решение, которое привело бы к эскалации конфликта в регионе.

«Поэтому мы передали Ирану, что даже советники президента не знают, к чему приведет, например, нападение Тегерана на другой нефтяной объект», — сказал он.

Книга «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир» должна выйти 11 августа.
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В мире , Азия , Ближний Восток , Конфликты , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Администрация США , CNN , Иран , КНДР
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