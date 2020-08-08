Трамп непредсказуем: в США испугались новой войны

Советники президента США Дональда Трампа отказывались давать ему военные советы, испугавших реальных конфликтов с КНДР Ираном . Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в своей книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир», говорится на сайте телеканала.

«Раньше мы думали, что Ким Чен Ын непредсказуем. Теперь у нас непредсказуемым стал Трамп», — рассказал бывший спецпредставитель президента по делам КНДР Джозеф Юн.

Также журналист CNN сообщил, что в 2019 году советники американского лидера говорили своим партнерам на Ближнем Востоке о невозможности предугадать действия Трампа. Как заявил экс-помощник министра обороны США Мик Малрой, президент мог принять решение, которое привело бы к эскалации конфликта в регионе.

«Поэтому мы передали Ирану, что даже советники президента не знают, к чему приведет, например, нападение Тегерана на другой нефтяной объект», — сказал он.

Книга «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир» должна выйти 11 августа.