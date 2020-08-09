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В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента 

РИА Новости и ещё 35 2 часа назад
В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента
Фото: РИА Новости
Участки для голосования на выборах президента Белоруссии закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск), передает корреспондент РИА Новости.
Всего образованы 5767 участков для голосования, в том числе 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Голосование проходило также на закрытых участках — в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могли прийти в день выборов в помещение для голосования, были вправе обратиться к участковой комиссии с просьбой организовать голосование по месту их проживания.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек, из них около 1,24 миллиона проживают в Минске, 5319 — за рубежом.
Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов на высший государственный пост. Это сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светалана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. При этом белорусы могли проголосовать и против всех кандидатов.
Явка избирателей, по данным ЦИК на 18.00, составила 79%, выборы признаны состоявшимися.
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В мире , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , РИА Новости
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