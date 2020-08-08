ЕС рассказал, кому из россиян откажет в визе

России Посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что российские паспорта, выданные в Крыму , не принимаются при обращении за шенгенской визой. Жители полуострова могут ее получить в консульствах стран Евросоюза на Украине . Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, Евросоюз не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией.

"Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой", — добавил Эдерер.

Так, для получения шенгена жителям Крыма необходим загранпаспорт, выданный Россией до аннексии, либо украинский загранпаспорт. При этом подавать заявление на визу крымчанам необходимо только в консульствах ЕС, расположенных на Украине, а не в России.

Посол напомнил, что для жителей Крыма, имеющих биометрический украинский паспорт, действует безвизовый режим с Евросоюзом в 2017 года.