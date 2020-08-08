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Евросоюз рассказал об условии для получения визы жителями Крыма 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
ЕС рассказал, кому из россиян откажет в визе
Фото: ТАСС
Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что российские паспорта, выданные в Крыму, не принимаются при обращении за шенгенской визой. Жители полуострова могут ее получить в консульствах стран Евросоюза на Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, Евросоюз не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией.

"Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой", — добавил Эдерер.

Так, для получения шенгена жителям Крыма необходим загранпаспорт, выданный Россией до аннексии, либо украинский загранпаспорт. При этом подавать заявление на визу крымчанам необходимо только в консульствах ЕС, расположенных на Украине, а не в России.
Посол напомнил, что для жителей Крыма, имеющих биометрический украинский паспорт, действует безвизовый режим с Евросоюзом в 2017 года.
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В мире , Европа , Конфликты , Политика , Украина , Маркус Эдерер , ЕС , Республика Крым
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