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Украинские власти отменили очередные выборы в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 4 26 минут назад
В Донбассе отменили выборы
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла решение об отмене местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей, которая находится под контролем Киева. Об этом сообщает ТАСС.
Представители ЦИК сообщили, что на данный момент невозможно провести выборы местных депутатов и голов в объединенных территориальных общинах областей из-за близости этих районов к линии фронта. Отмечается, что голосование должно было состояться 25 октября 2020 года.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса. По его словам, Украина разрабатывает для региона новую экономическую модель. Это вице-премьер и назвал «украинским подходом к особому статусу». Стратегия прежде всего будет касаться подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей и нацелена улучшить инвестиционный климат путем внедрения новой экономической модели на региональном уровне.
Конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.
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Комментарии 1
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Алексей Резников , Центризбирком России , Киев
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