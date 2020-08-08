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Украина перекрыла доступ в Крым 

Майк Габриелян и ещё 9 36 минут назад
Украина закрыла КПП на крымской границе с Россией. Со стороны Украины въехать на российский полуостров теперь могут только украинские граждане. Такое решение продиктовано борьбой с COVID-19. Его приняло правительство страны на внеочередном заседании, сообщает ТАСС.
Накануне на Украине был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 1 489 человек. Рост отмечается четвёртый день подряд.
С начала пандемии 1 879 пациентов на Украине умерли.
Киев с 1 августа ввел новые правила карантина. Страна поделена на четыре зоны, в которых действуют ограничения разной степени.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Рады обвинил власти в замалчивании данных о биолабораториях США в стране.
В мире , Видео , Конфликты , Украина , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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