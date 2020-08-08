Украина перекрыла доступ в Крым 

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Украина закрыла КПП на крымской границе с Россией . Со стороны Украины въехать на российский полуостров теперь могут только украинские граждане. Такое решение продиктовано борьбой с COVID-19. Его приняло правительство страны на внеочередном заседании, сообщает ТАСС.

Накануне на Украине был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом: за сутки заразились 1 489 человек. Рост отмечается четвёртый день подряд.

С начала пандемии 1 879 пациентов на Украине умерли.

Киев с 1 августа ввел новые правила карантина. Страна поделена на четыре зоны, в которых действуют ограничения разной степени.