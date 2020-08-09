Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина закроет границу с Крымом из-за пандемии 

Lenta.ru и ещё 9 18 минут назад
Украина раскрыла причину закрытия границ с Крымом
Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости
Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом. Об этом сообщает министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-аккаунте.
По его словам, причиной закрытия границы является ситуация с распространением эпидемии коронавируса на территории Украины. Министр отметил, что запрет на въезд и выезд будет действовать с 8:00 9 августа по 8:00 30 августа. Тем не менее украинцам и членам их семей пропуск через КПВВ будет разрешен.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за последние сутки в Крыму зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, три из них были завезены с Украины. Всего на территории полуострова зафиксировано 1437 случаев инфицирования, из которых 78 — завозные, уточнил Аксенов. Выздоровели за весь период пандемии более тысячи человек.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
Последние новости
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко Стало известно о полной блокировке сотовой связи и интернета в Минске Стало известно о полной блокировке сотовой связи и интернета в Минске Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва
В мире , Сергей Аксенов , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Лукашенко в панике ищет объяснения
Лукашенко в панике ищет объяснения
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение