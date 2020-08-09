Украина раскрыла причину закрытия границ с Крымом

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом . Об этом сообщает министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, причиной закрытия границы является ситуация с распространением эпидемии коронавируса на территории Украины. Министр отметил, что запрет на въезд и выезд будет действовать с 8:00 9 августа по 8:00 30 августа. Тем не менее украинцам и членам их семей пропуск через КПВВ будет разрешен.