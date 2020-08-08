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Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными 

РИА Новости 1 час назад
Гонконг счел санкции США подлыми и бесстыдными
Фото: РИА Новости
Правительство Гонконга считает санкции США против 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга подлыми и бесстыдными, говорится в заявлении на сайте правительства.

"Правительство специального административного района Гонконг 8 августа резко раскритиковало так называемые "санкции" правительства Соединенных Штатов в отношении 11 официальных лиц Центрального народного правительства КНР и правительства САР как бесстыдные и подлые", — говорится в документе.

Подчеркивается, что "последние меры правительства США представляют собой грубое и варварское вмешательство во внутренние дела Китая с использованием Гонконга в качестве пешки в уловках Вашингтона по созданию проблем в американо-китайских отношениях в корыстных интересах ряда американских чиновников".
Вместе с тем отмечается, что конгресс США и Белый дом, воспользовавшись начавшимися в июне прошлого года антиправительственными протестами в Гонконге, приняли ряд законов и издали указ, направленный против специального административного района под предлогом соблюдения прав человека, демократии и автономии.

"Многим людям, как местным, так и во всем мире, должно быть очевидно и их должно возмущать, что действия США демонстрируют двойные стандарты и лицемерие, не говоря уже о грубых нарушениях международных законов и основных норм международных отношений", — указано в заявлении.

Правительство Гонконга готово поддержать Пекин в случае принятия ответных мер на санкции США против китайских чиновников, говорится в заявлении.

"Гонконг является неотъемлемой частью Китая. Соблюдение и осуществление принципа "Одна страна, две системы" отвечает интересам жителей Гонконга и представляет собой общие стремления всего китайского народа", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что правительство Гонконга "полностью поддержит центральное правительство КНР в принятии контрмер".

"Утверждения правительства США о том, что введение так называемых "санкций" стало ответом на вступление в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, является слабым оправданием", — указано в документе.

Вместе с тем правительство Гонконга резко осудило США за преднамеренное обнародование личной информации правительственных чиновников.

"Этот вызывающий сожаления шаг — не что иное, как санкционированный государством доксинг (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия или со злым умыслом — ред.), который является серьезным нарушением конфиденциальности и личной безопасности. Мы оставляем за собой право предпринять любые необходимые правовые действия", — отмечается в документе.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. В список попали глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Гонконга Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин и другие.
США заявили, что ввели санкции в связи с тем, что эти люди "подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга", говорится в пресс-релизе ведомства. В частности, в документе упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.
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В мире , США , Джон Ли , Казначейство США , Госсовет КНР , Гонконг , Китай
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