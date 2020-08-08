Экс-советник Обамы продает акции Netflix 

Бывший советник по национальной безопасности администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс продала значительную часть акций Netflix Inc. которые она купила, когда стала директором компании в мае 2018 года, пишет The Wall Street Journal.
Как известно, она является главным претендентом на пост вице-президента предполагаемого кандидата в главы государства от Демократической партии Джо Байдена.
Издание со ссылкой на отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам от четверга, 6 августа, сообщает, Райс исполнила примерно четверть из более чем 5200 опционов, которыми она располагала на этой неделе.
Ожидается, что Байден объявит о своем кандидате на данный пост уже на следующей неделе.