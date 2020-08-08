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Экс-советник Обамы продает акции Netflix 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Экс-советник Обамы продает акции Netflix
Фото: Reuters
Бывший советник по национальной безопасности администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс продала значительную часть акций Netflix Inc. которые она купила, когда стала директором компании в мае 2018 года, пишет The Wall Street Journal.
Как известно, она является главным претендентом на пост вице-президента предполагаемого кандидата в главы государства от Демократической партии Джо Байдена.
Издание со ссылкой на отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам от четверга, 6 августа, сообщает, Райс исполнила примерно четверть из более чем 5200 опционов, которыми она располагала на этой неделе.
Ожидается, что Байден объявит о своем кандидате на данный пост уже на следующей неделе.
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В мире , США , Барак Обама , Сюзан Райс , Джозеф Байден , Демократическая партия США , Netflix , Wall Street Journal
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