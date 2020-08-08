Гонконг обвинил США в двойных стандартах

Власти Гонконга рассмотрят контрмеры в ответ на введение США санкций в отношении представителей руководства этого специального административного района Китая . Об этом заявил в субботу секретарь (министр) коммерции и экономического развития местной администрации Эдвард Яу, выступая в эфире радиостанции RTHK. Чиновник, который сам не попал в санкционный список, не уточнил, о каких мерах может идти речь.

"Я не вижу никакой веской причины для столь грубого вмешательства иностранного государства во внутренние дела Гонконга. И я не считаю цивилизованным или необходимым прибегать к подобным действиям", — подчеркнул министр.

По его словам, введение этих "безосновательных и варварских мер" со стороны Вашингтона посылает крайне негативный сигнал американским инвесторам в Гонконге.

"Это в конечном итоге будет иметь последствия для самих США и, несомненно, нанесет ущерб двусторонним отношениям", — предупредил он.

Эдвард Яу также обвинил Соединенные Штаты в двойных стандартах, указав, что эта страна, критикующая Китай за принятие закона о защите национальной безопасности в Гонконге, сама имеет собственные правовые акты в данной сфере.