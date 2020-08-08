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В США обнаружен «самый сложный туннель» контрабандистов 

Российская Газета 37 минут назад
В США найден «самый сложный» туннель контрабандистов
Фото: Reuters
Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (HSI) обнаружили технически оснащенный наркодилерами и контрабандистами туннель между Мексикой и Аризоной. В нем имеются ультрасовременные системы коммуникации и даже рельсы.
Обнаруженный недостроенный туннель, вероятнее всего, является "самым сложным в истории США". Подземный лаз пролегал из мексиканского района Сан-Луис-Рио-Колорадо в американский Сан-Луис (штат Аризона), где его путь прерывался. Он имеет ширину около метра и высоту 1,2 метра. HSI сообщила, что туннель вел в заброшенный ресторан, расположенный в 180 метрах от американо-мексиканской границы. Владелец заведения, Иван Лопес, был арестован в августе 2018 года после того, как власти обнаружили в кузове его грузовика несколько упаковок наркотических веществ. Лопес был приговорен к семи годам тюрьмы.
По словам федеральных чиновников, лаз был в районе, который практически не подходит для строительства туннелей из-за сложного рельефа. Несмотря на это, уточняет Guardian, там была система вентиляции, водопровод, электричество и даже рельсы.
В конце июля в Министерство внутренней безопасности США поступила информация о провале грунта возле пограничной стены. Представители пограничной службы решили выяснить, из-за чего это произошло. Чтобы докопаться до истины, силовики использовали специальную камеру, которую погружали в провал на глубину почти 8 метров.
Следователи не знают, для чего именно использовался туннель, поскольку он был недостроенным. Они также не знают, какое оборудование было использовано для его постройки. Контрабандисты используют туннели, чтобы переправить наркотики и людей через американо-мексиканскую границу. Два года назад в Юме, штат Аризона, также обнаружили сложный туннель для контрабанды наркотиков, который вел от частного дома в Мексике до заброшенного ресторана быстрого питания в США.
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Комментарии
В мире , Криминал , Происшествия , Департамент внутренней безопасности США , Федеральная таможенная служба , The Guardian , Мексика , США
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