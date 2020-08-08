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Страшнее, чем сам Майдан. Корнилов назвал главный страх Лукашенко 

Украина.ру и ещё 1 37 минут назад
Страшнее, чем Майдан. Назван главный страх Лукашенко
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается массовых протестов оппозиции после президентских выборов, однако больше всего его страшит возможная поддержка такого Майдана со стороны Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Корнилов считает, что сама по себе оппозиция уже не волнует Лукашенко.

«Ее он уже элиминировал, так скажем, и маргинализовал, хотя он действительно опасается Майдана после выборов. Даже не столько Майдана, сколько поддержки этих протестов, беспорядков со стороны Запада», — сказал эксперт.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.
Основной день голосования назначен на 9 августа.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
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В мире , Политика , СНГ , Андрей Дмитриев , Владимир Корнилов , Александр Лукашенко , РИА Новости
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