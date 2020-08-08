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Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте 

Вадим Дроздов 49 минут назад
В столице Ливана городе Бейруте сотни протестующих вышли на улицу, чтобы требовать отставки правительства страны из-за взрыва, произошедшего накануне в порту. Демонстранты были настроены агрессивно — они жгли машины, громили магазины и закидывали полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями. Спецназ Ливана в ответ на активные действия протестующих применил слезоточивый газ. Митингующие уверены, что трагедия произошла из-за коррупции, халатности и бездействия правительства страны. Экономический ущерб от прогремевшего взрыва в порту по предварительным данным оценивается в 15 миллиардов долларов. Такие потери реально угрожают экономике Ливана банкротством.
В мире , Видео , Бейрут , Ливан
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