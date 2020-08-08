«Россия не хочет моего переизбрания»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, что он был переизбран на второй срок, передает РИА "Новости".
Американский лидер отметил, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.
"Потому что никто не был так суров с Россией как я", — пояснил Трамп.
Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что российские власти пытаются очернить кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, и поддержать Трампа.