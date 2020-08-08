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Англичанин сорвал джекпот спустя сутки после увольнения 

Lenta.ru 49 минут назад
Англичанин сорвал джекпот после увольнения
Фото: Кадр: The Sun
Житель графства Оксфордшир, Англия, сорвал джекпот в лотерею спустя сутки после увольнения. 61-летний Дэвид Адамс выиграл приз в размере одного миллиона фунтов стерлингов (около 96 миллионов рублей). Об этом сообщает The Sun.
Англичанин признался, что крупному выигрышу предшествовала черная полоса в его жизни. Так, год назад у его жены Шелли диагностировали рассеянный склероз, и ей пришлось бросить работу сиделки, что серьезно ударило по семейному бюджету. В апреле на чету Адамсов обрушилась еще одна череда трагедий: с разницей в месяц скончались брат Дэвида и его невестка. За 24 часа до того, как англичанин узнал о выигрыше, он потерял работу столяра из-за сокращения.

«Многие люди думают, что потеря работы — это худшее в жизни, но для моей семьи это было последним испытанием, с которыми мы столкнулись», — признался Адамс.

По словам его жены, Дэвид переодически играет в онлайн-лотерею, используя две строки числ, которые важны для пары.
На полученный выигрыш Адамсы планируют устроить путешествие в Канаду, где живут их родственники, и купить автомобиль.
В 2017 году американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов после того, как уволилась с работы, не зная, что будет делать в дальнейшем. Через несколько недель после увольнения женщина узнала, что сорвала джекпот. На полученные деньги женщина и ее муж планируют оплатить счета и отремонтировать свой дом.
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Комментарии
В мире , Дэвид Адамс , Великобритания
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