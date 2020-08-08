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Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» Байдена 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Россию обвинили в попытках «очернить» Байдена
Фото: globallookpress.com
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина утверждает, что Россия якобы пытается «очернить» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Эванина заявил, что Москва «использует спектр мер, чтобы в первую очередь очернить» Байдена и «то, что она считает антироссийским истеблишментом», передает ТАСС.
Контрразведка полагает, что это «согласуется с публичной критикой со стороны Москвы» в адрес Байдена за роль в администрации Барака Обамы «в отношении Украины и поддержку настроенной против Путина оппозиции внутри России».
При этом Эванина, пытаясь доказать свои заявления, привел в пример действия Андрея Деркача, которого назвал «пророссийским украинским депутатом». Эванина отметил, что Деркач «распространяет утверждения о коррупции, в том числе путем обнародования утечек, касающихся телефонных звонков». Такие действия, по мнению контрразведки, должны «подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию».
Кроме того, по словам главы центра контрразведки, «связанные с Кремлем» люди «пытаются продвигать кандидатуру президента Трампа в соцсетях и на российском телевидении».
Глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот заявил, что Вашингтон «не потерпит иностранного вмешательства» в выборы и ответит на «враждебные угрозы» со стороны государств, «которые нацелены на демократические институты» США. Американские власти «готовы дать на иностранные угрозы ответ, который будет включать в себя весь спектр инструментов мощи государства».
Напомним, Эванина также заявил, что Китай и Иран хотят помешать действующему президенту США Дональду Трампу победить на выборах.
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Комментарии
В мире , Политика , США , Андрей Деркач , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Москва
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