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Стало известно о смерти одного человека на акции в Минске 

Lenta.ru 38 минут назад
При разгоне акции в Минске погиб человек
Фото: NEXTA Live
Один человек погиб по время разгона акции протеста в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
По данным корреспондента, как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака во время брутальных задержаний.

«ОМОН перестал церемониться с людьми. Кажется, первая кровь уже пролилась», — сказано в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла возле кинотеатра «Октябрь». На месте произошедшего работают две бригады скорой помощи.
В Минске вечером проходила акция протеста велосипедистов и водителей, пишет портал Tut.by. Так, ГАИ на время перекрыла проспект Независимости в центре столицы, а участников велопробега жестко задерживала полиция. Протестующие вышли на улицу в поддержку диджеев, включивших днем ранее на митинге песню Виктора Цоя «Перемен!». Белорусы получили по 10 суток ареста.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.
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Комментарии 24
В мире , СНГ , Виктор Цой , ГИБДД , Минск
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