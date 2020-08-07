Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе 

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Президент Владимир Зеленский надеется разрешить конфликт в Донбассе после встречи лидеров "нормандской" четверки в Берлине.

"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — написал он в фейсбуке.

Президент подчеркнул, что хочет пройти путь к миру прозрачно и открыто.

Зеленский назвал "нормандский" формат отправной точкой для прекращения конфликта и подчеркнул важность Минских соглашений для решения непростых вопросов.

Глава государства также рассказал о своем пребывании в зоне конфликта в Донбасс.

"За два дня проехал 100 километров по линии соприкосновения", — написал он.

Зеленский также заявил о наличии шанса на мир в Донбассе.

"И одиннадцать дней молчания доказывают: если все делать правильно и упорно, то шанс обязательно будет. Это уже есть", — написал президент.

На днях контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.