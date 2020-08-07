Пожар возник в лесопарке Фонтенбло близ Парижа 

Сильный лесной пожар начался в пятницу в крупном заповеднике Фонтенбло, расположенном в 60 километрах к югу от Парижа. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Parisien.

По ее сведениям, огонь возник в центральной части леса. Причины возгорания неизвестны. Борьбу с пламенем ведут около сотни пожарных.

В разных частях этого леса пожары возникали на этой неделе и в среду, и в четверг. Нынешний, по данным газеты, опаснее предыдущих — уже выгорело 5 га леса. Пока продвижение пламени остановить не удается.

Лес Фонтебло имеет площадь около 250 кв. км. Он окружает одноименные город и замок.