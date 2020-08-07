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В Таджикистане за сутки выявили 41 случай коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В Таджикистане за сутки выявили 41 случай коронавируса
Фото: РИА Новости
В Таджикистане за сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты страны.

«В Таджикистане за последние сутки выявлен 41 новый случай COVID-19, в общей сложности количество заразившихся коронавирусом в стране составило 7 706 человек», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего 6484 человека выздоровели, 62 пациента с коронавирусом скончались.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане число выявленных случаев COVID-19 достигло 33 376.
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В мире , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Таджикистан
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