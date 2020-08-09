Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»

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В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику 

ТАСС и ещё 56 29 минут назад
Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Дождь", работавшие без аккредитации, должны будут покинуть республику.
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Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Они (журналисты "Дождя — прим. ТАСС) находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

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В мире , Видео , Политика , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС
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