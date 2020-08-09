Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»

"Они (журналисты "Дождя — прим. ТАСС) находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", — отметил представитель внешнеполитического ведомства.