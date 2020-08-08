Инцидент в Минске назвали провокацией третьей страны

Дмитрий Мезенцев. Есть факты, подтверждающие что задержание в Белоруссии 33 россиян — организованная из третьей страны провокация, призванная осложнить отношения Москвы Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства, заявил посол России

По словам дипломата, "в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители прямолинейно и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами".

Мезенцев выразил уверенность, что проверка, которую начал Следственный комитет России , подтвердит заказной характер "масштабной аферы", в которую были втянуты задержанные россияне.

"По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", — отметил он.

По словам посла, "справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой". При этом он заверил, что Россия "не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период".

Мезенцев также сообщил, что сотрудники консульства в четверг и пятницу провели встречи с задержанными, которые, по его словам, "по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках".

При этом дипломат отметил, что режим содержания задержанных в Белоруссии россиян улучшился, они не высказывают жалоб, в том числе на проведение следственных действий.

Задержание граждан России в Белоруссии

Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. По этому делу также проходят местные оппозиционеры Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья жена Светлана баллотируется на пост президента.

российском МИД заявили, что группа со всеми необходимыми документами следовала в Стамбул транзитом через Минск, логистику обеспечивала белорусская компания. Трактовку ситуации белорусской стороной дипломаты назвали "одиозной" и не выдерживающей никакой критики.

В пятницу "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины, а в процессе поиска людей в группу некие "кураторы" выдавали себя за сотрудников "Роснефти" и говорили о поиске охранников для нефтяных объектов компании за рубежом.

В тот же день лидеры России и Белоруссии Владимир Путин Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с задержанием 33 россиян. Как рассказали в Кремле, главы государств выразили уверенность, что ситуацию урегулируют в духе взаимопонимания.

В свою очередь, в Минске отметили, что президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.